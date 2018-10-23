В Омске школьница разбилась, выпав из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 04:09 2018-10-23T04:10:28+03:00

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Очередная трагедия разыгралась на Левом Берегу Омска вечером в понедельник. Прохожие обнаружили под балконами многоэтажки тело школьницы. Жившая в этом доме девочка выпала из окна. В социальных сетях появилось фото с места трагедии. Все случилось в доме по улице Дианова, 25. Причем очевидцы сообщают: произошедшее - вовсе не несчастный случай.

- Еще один суицид в районе ул. Дианова 25. Предварительно девочка 16 лет, - уточняют очевидцы в Сети.

Спасти школьницу не удалось. Она погибла на месте

Добавим, что это уже не первая подобная трагедия за неделю. На выходных разбилась 14-летняя омская школьница. Девочка тоже выпала из окна многоэтажки.