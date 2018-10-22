2018-10-22T14:54:11+03:00
Общество

Владимир Гуселетов инициировал проведение профилактического мероприятия в омском адаптивном интернате

Активисты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совместно с сотрудниками Госавтоинспекции по Омской области проведи для детей урок безопасности
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Активисты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ посетили воспитанников «Адаптивной школы-интерната №19», в которой обучаются как обычные дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности с тяжелыми нарушениями речи.

Инициаторами мероприятия выступили депутат Омского городского Совета от фракции «Справедливая Россия» Владимир Гуселетов и член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Чистяков. На мероприятие также были приглашены представители омской ГИБДД.

К сожалению, в последнее время среди молодых и даже юных омичей популярным становится употребление пришедшего в Россию из Центральной Азии психоактивного вещества насвай. Дилеры умудряются распространять это опасное вещество даже в благополучных школах, абсолютно не боясь быть пойманными, ведь несмотря на то, что насвай вызывает сильное привыкание и опасен для здоровья, официально он не признан наркотиком.

Активисты партии провели с воспитанниками школы профилактическую беседу о вреде употребления психотропных веществ и наркотиков. Особый акцент был сделан на последствиях употребления насвая. Ребятам рассказали о медицинских, правовых и социальных аспектах наркомании, об ответственности, предусмотренной законодательством за хранение и распространение наркотических средств. Также им показали авторские фильмы антинаркотического содержания.

Инспектор ГИБДД повторил с ребятами правила дорожного движения для пешеходов и рассказал о сложных ситуациях на дорогах, в которых детям стоит быть особенно внимательными. Это было крайне актуально, ведь некоторые ребята, проходящие обучение в данной школе, вынуждены часто пересекать проезжую часть – жилой корпус отделен от учебного пространства интерната.

Организаторы акции подарили детям светоотражающие элементы для верхней одежды и жилеты, рассказали, как ими пользоваться, чтобы обезопасить себя на дороге в темное время суток.

«Современное общество таит в себе множество опасностей, и мы обязаны предостеречь наших детей от них: привить им стойкую неприязнь к асоциальному стилю поведения и пагубным привычкам, сформировать желание вести здоровый и активный образ жизни», пояснил суть акции Владимир Гуселетов.

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