В мэрии Омска прокомментировали проблему с часами на Ленина

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-22T14:43:51+03:00

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Сегодня омичи в соцсетях жаловались на часы на улице Ленина. Часы, установленные на крыше одного из домов на улице Ленина, звонили каждую минуту. В департаменте имущественных отношений Омска прокомментировали ситуацию:

- Сегодня произошел сбой в звуковом механизме часов на Любинском проспекте. Специалисты временно приостановили работу звукового механизма. При этом часовой механизм продолжает работать. До конца рабочего дня работу звукового механизма планируется наладить, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что часам на улице Ленина уже более ста лет, со временем к часам добавили звуковое сопровождение, однако в 70-х годах оно вышло из строя. После реконструкции улицы Ленина в 2106 году на часах восстановили звук боя и добавили песню «Омские улицы».