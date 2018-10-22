Следственный комитет прокомментировал сообщения омичей о трупах на улице

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-22T14:10:29+03:00

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«Комсомолка» ранее сообщала о двух происшествиях на улицах города. Сначала обеспокоенные омичи сообщили в соцсетях , что на остановке в центре Омска внезапно умерла женщина в ожидании общественного транспорта. Второй случай произошел уже в обед – в одном из пабликов Омска жители Нефтяников жаловались, что труп мужчины долго не убирают.

В Следственном комитете сейчас устанавливают личности погибших омичей. Предварительно следователи выяснили, что на телах погибших не было обнаружено визуальных повреждений, для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.