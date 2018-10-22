2018-10-22T12:18:01+03:00
Происшествия

ДТП в центре Омска: Из 5 машин собрался «паровозик»

Из-за несоблюдения дистанции машины врезались «паровозиком»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска произошла авария с участием пяти машинВ центре Омска произошла авария с участием пяти машинФото: vk.com
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Сегодня днем необычная авария произошла прямо в центре Омска. На пересечении улицы Герцена и Интернациональной напротив ТЦ «Омский» друг за другом врезались сразу пять машин.

Авария в центре спровоцировала пробки на улице Герцена и Интернациональной. Омичи в соцсетях рады, что авария произошла не в час пик, иначе пробки в центре города задержали бы всех надолго.

Водители в социальных сетях пишут, что нужно соблюдать дистанцию, а также обвиняют водителя автобуса.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС и выясняют все обстоятельства случившегося.

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