СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-22T11:58:05+03:00

В Омске на одной из улиц уже несколько часов лежит труп Фото: vk.com

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Жители Нефтяников возмущены. Омичи в социальных сетях сообщают, что несколько часов труп мужчины лежал на улице Бархатовой. На место приехала скорая, которая ничем не смогла помочь мужчине. Как сообщают очевидцы в соцсетях, медики простояли на месте полчаса и, не дождавшись полиции, уехали.

Сейчас вновь приехавшие медики не забирают труп человека, так как это уже заботы полиции. Машине реанимации, скорее всего, нужно спешить на новый вызов, чтобы кому-то помочь. Сейчас на месте происшествия уже работают сотрудники полиции. А омичи активно обсуждают фото, появившееся с улице Бархатовой.