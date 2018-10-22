2018-10-22T11:58:05+03:00
Общество

В Омске на одной из улиц уже несколько часов лежит труп

Приехавшая скорая не стала его забирать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске на одной из улиц уже несколько часов лежит трупВ Омске на одной из улиц уже несколько часов лежит трупФото: vk.com
Изменить размер текста:

Жители Нефтяников возмущены. Омичи в социальных сетях сообщают, что несколько часов труп мужчины лежал на улице Бархатовой. На место приехала скорая, которая ничем не смогла помочь мужчине. Как сообщают очевидцы в соцсетях, медики простояли на месте полчаса и, не дождавшись полиции, уехали.

Сейчас вновь приехавшие медики не забирают труп человека, так как это уже заботы полиции. Машине реанимации, скорее всего, нужно спешить на новый вызов, чтобы кому-то помочь. Сейчас на месте происшествия уже работают сотрудники полиции. А омичи активно обсуждают фото, появившееся с улице Бархатовой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Гуселетов инициировал проведение профилактического мероприятия в омском адаптивном интернате
В мэрии Омска прокомментировали проблему с часами на Ленина
В Нефтяниках на полтора дня перекроют целую улицу
Избавиться от боли в спине помогут нейрохирурги высшей категории
Следственный комитет прокомментировал сообщения омичей о трупах на улице
ДТП в центре Омска: Из 5 машин собрался «паровозик»
Фонд Манякина наградил лучших женщин Сибири
Омские производители чаще всего подделывают сыр и масло
Омичи задолжали 1,6 млрд за горячую воду и отопление
Сколько слов в минуту вы читаете?
На Любинском проспекте сломавшиеся старинные часы звонят каждую минуту
АО «ТГК-11» представила доклад на международной конференции по интеллектуальной энергетике
В Омске следователи раскрыли два жестоких убийства
В Омской области сотрудники ФСБ остановили автобусе с автоматами Калашникова
В омской школе произошел пожар
В Омске на парковке у «Меги» подростку в лицо брызнули баллончиком
В Омске на остановке умерла женщина
В Омске после ДТП сгорела машина с водителем внутри
Арт-объект «Коммунальный карась» перевезли из Омска в Краснодар
В омском санатории массово травят кошек
Омский певец обвинил Газманова в плагиате
Посетители магазина задыхались и кашляли: В «Меге» кто-то распылили баллончик