2018-10-22T10:44:34+03:00
Общество

Омичи задолжали 1,6 млрд за горячую воду и отопление

Юридические лица не заплатили еще 415 миллионов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи задолжали 1,6 млрд за горячую воду и отоплениеОмичи задолжали 1,6 млрд за горячую воду и отоплениеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Долги омичей за горячую воду и отопление достигли 1 миллиарда 599 миллионов рублей. Еще 415 миллионов должны организации города, сообщают в пресс-службе АО «Омск РТС». В компании отмечают, что, несмотря на большую сумму задолженности, им удалось сократить ее прирост почти в 2,5 раза.

Прирост задолженности удалось уменьшить за счет акций для потребителей и возможности оплачивать долги онлайн. Также компании удается взыскивать долги через суд.

Так за 9 месяцев этого года, через суд было взыскано 588,6 миллионов рублей с жителей Омска. Это на 59 % выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С юридических лиц было взыскано 47,16 миллионов рублей.

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