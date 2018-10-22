2018-10-22T10:13:54+03:00
Общество

На Любинском проспекте сломавшиеся старинные часы звонят каждую минуту

Омичи жалуются на невыносимый звук
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске часы на Ленина звонят каждую минутуВ Омске часы на Ленина звонят каждую минутуФото: vk.com
Изменить размер текста:

В социальных омичка опубликовала необычную жалобу. Оказывается, часы, установленные на крыше одного из домов на улице Ленина, звонят каждую минуту. Очевидно, что механизм сломался. Женщина, не зная куда обратиться, написала в городском паблике свою жалобу.

По всей видимости, омичка работает неподалеку и звук, который издают часы каждую минуту, действительно может мешать. Она просит городские власти починить часы.

Впрочем, в комментариях некоторые омичи удивились, что эти часы вообще могут звонить. Многие вообще не знали, что они раньше работали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24