2018-10-22T09:59:23+03:00
Происшествия

В Омске следователи раскрыли два жестоких убийства

Преступников уже задержали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске следователи раскрыли несколько жестоких убийствВ Омске следователи раскрыли несколько жестоких убийствФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жестокое убийство произошло в Октябрьском округе Омска 18 октября. 42-летнего жителя города нашли у него дома с ножевым ранением. Оказалось, мужчина со своим знакомым выпивали. Во время застолья знакомый ударил хозяина квартиры ножом из-за оскорбления в адрес супруги. Преступление раскрыли по горячим следам, преступник уже задержан. Об этом сообщают в Следственном комитете по Омской области.

Второе преступление произошло в селе Ушаково Муромцевского района. Там убили 53-летнего мужчину. Его убил знакомый тракторист в ходе конфликта во время застолья. Причину конфликта убийца не помнит из-за сильного опьянения. Сейчас преступник также задержан.

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