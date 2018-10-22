В Омске следователи раскрыли два жестоких убийства

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-22T09:59:23+03:00

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Жестокое убийство произошло в Октябрьском округе Омска 18 октября. 42-летнего жителя города нашли у него дома с ножевым ранением. Оказалось, мужчина со своим знакомым выпивали. Во время застолья знакомый ударил хозяина квартиры ножом из-за оскорбления в адрес супруги. Преступление раскрыли по горячим следам, преступник уже задержан. Об этом сообщают в Следственном комитете по Омской области.

Второе преступление произошло в селе Ушаково Муромцевского района. Там убили 53-летнего мужчину. Его убил знакомый тракторист в ходе конфликта во время застолья. Причину конфликта убийца не помнит из-за сильного опьянения. Сейчас преступник также задержан.