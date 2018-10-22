В Омской области сотрудники ФСБ остановили автобусе с автоматами Калашникова

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-22T09:42:42+03:00

Его задержали на границе с Казахстаном

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Автобус с необычным грузом задержали пограничники на автомобильном пункте пропуска «Ольховка» в Черлакском районе. В автобусе, который ехал из Омска в Караганду, пытались провезти два автомата Калашникова «АКСУ» и 4 муляжа снарядов от РПГ-7.

Как сообшили в пограничном управлении УФСБ России по Омской области, водитель автобуса сказал, что оружие и боеприпасы ему передали неизвестные лица на автовокзале Омска. Посылку просили доставить адресату в Республике Казахстан.

Сейчас оружие изъяли и передали сотрудникам полиции для дальнейшей проверки. Всего с начала 2018 года пограничниками было выявлено 15 единиц оружия и более 100 боеприпасов.