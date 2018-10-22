2018-10-22T10:03:58+03:00
Происшествия

В омской школе произошел пожар

Из здания всех эвакуировали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омской школе произошел пожарВ омской школе произошел пожарФото: vk.com
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В здании школы в Советском округе произошел пожар. Как сообщают очевидцы, в возгорание произошло сегодня утром в школе №44 по улице Сергея Тюленина. На место сразу же вызвали пожарных, а все учащиеся были эвакуированы. Фото с места событий появилось в социальных сетях.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, на место происшествия выехали 20 спасателей и 5 единиц техники. Пожар полностью потушили через 23 минуты. Горел мусор в одном из туалетов школы. На первом этаже было сильное задымление.

Очевидцы сообщают, что на первом этаже здания стоял стеной дым, но ученикам, учителям и обслуживающему персоналу удалось оперативно эвакуироваться. Никто не пострадал.

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