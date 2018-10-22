В Омске на парковке у «Меги» подростку в лицо брызнули баллончиком

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-22T10:05:00+03:00

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Ранее «Комсомолка» сообщала, что происшествие случилось в самом торговом комплексе. Омичи жаловались на резкий запах, все кашляли и задыхадлись. Однако, как рассказали в пресс-службе полиции, медиков вызвали на крытую парковку комплекса. Там неизвестный распылил газовый баллончик прямо в лицо 14-летнему подростку. Ситуация произошла из-за конфликта между ними на неизвестной почве.

Подростку потребовалась помощь врачей, однако от госпитализации он отказался. Сейчас с подростком проводится беседа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Неизвестного мужчину пока не задержали, сначала полицейским нужно опросить подростка.