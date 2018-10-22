В Омске на остановке умерла женщина

СЕГОДНЯ 07:54 2018-10-22T07:54:57+03:00

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Очевидцы в соцсетях взволнованны произошедшим сегодня с утра на остановке 6-я Линия. Они сообщают, что женщина стояла на остановке и ждала транспорт. Внезапно она упала прямо на асфальт. Рядом стоящие люди вызвали скорую. Машина реанимации приехала минуты через три, но им оставалось только констатировать смерть. В социальных сетях появилось фото с места происшествия.

Омичи в комментариях предполагают, что такая внезапная смерть могла произойти из-за больного сердца или внезапно оторвавшегося тромба.

Сейчас полицейские будут проводить проверку этого происшествия.