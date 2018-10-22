В Омске после ДТП сгорела машина с водителем внутри

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-22T10:06:25+03:00

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В микрорайоне Входной произошел страшный пожар. Мужчина заживо сгорел в собственном автомобиле. Приехавшие пожарные увидели, что «Тойота», врезавшаяся в дерево, охвачена огнем. Внутри находился мужчина, которого спасти не удалось, сообщают в МЧС.

Автомобиль выгорел так сильно, что по нему даже невозможно было определить модель. По данным очевидцев в соцсетях, скорее всего, перед пожаром была авария – машина ехала со стороны Исилькульского тракта и врезалась в дерево. После этого иномарка загорелась, водитель покинуть салон не сумел.

Теперь полицейским нужно будет установить все обстоятельства аварии и выяснить ее причины.