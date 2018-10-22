2018-10-22T11:03:32+03:00
Общество

В омском санатории массово травят кошек

Отдыхающие рассказывают, что животные умирают прямо на их глазах
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_vkФото: vk.com/omsk_vk
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Тревогу забили люди, отдыхающие в одном из омских санаториев. По словам очевидцев, сотрудники местной администрации начали по всей территории раскладывать корм с ядом, которым собираются травить расплодившихся кошек.

- В одном из санаториев сотрудники массово убивают животных на глазах у отдыхающих, - негодует автор поста, размещенного в паблике "Омск ВК". - Всю неделю идет травля кошек, которые живут на территории санатория. Подмешивая отраву в еду, сотрудники подкладывают ее животным. Кошки, котята погибают на глазах у детей и стариков, отдыхающих и проходящих лечение. Люди своими силами пытаются спасти животных, убирают подклады с ядом, но на следующее утро они появляются снова. Кто-то из постояльцев увозит котят, но в большинстве своем не успевают спасти зверей. Подобная помощь вызывает раздражение сотрудников учреждения, вплоть до словесных конфликтов. Остановить массовую травлю своими силами не выходит, люди по окончанию путевки уезжают, а животные снова остаются с живодерами. По словам отдыхающих, это не впервые, в прошлом году кошек пытались даже закрывать в теплотрассах.

Впрочем, тут же в комментариях ответили, видимо, сотрудники санатория. Они сообщают, что вынуждены пойти на крайние меры, потому что по правилам на территории лечебного заведения не должно быть бродячих животных, которые могут стать разносчиками инфекций. При этом добавляют, что отраву они купили на свои деньги.

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