Омский певец обвинил Газманова в плагиате

СЕГОДНЯ 04:51 2018-10-22T04:52:16+03:00

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Омский певец Александр Шаханин возмущен: он считает, что стал жертвой плагиата. По мнению сибиряка, известный артист Олег Газманов за основу своей песни и клипа "Бессмертный полк" взял его одноименный ролик. Об этом омич сообщает на своей страничке в соцсетях.

По словам Шаханина, он уже обратился к музыковедам и предварительно они подтвердили, что признаки плагиата имеют место быть. Омский певец, по нашим данным, планирует в ближайшее время обращаться в суд. Осталось разобраться, чье видео появилось раньше. Посмотреть ролик омича Александра Шаханина можно здесь.