Посетители магазина задыхались и кашляли: В «Меге» кто-то распылили баллончик
В торговом центре произошло ЧП
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Неспокойным выдался день для посетителей омской "Меги". Любителям воскресного шоппинга пришлось срочно покидать помещение торгового центра. А все из-за того, что неизвестные хулиганы распылили в "Меге" газовый баллончик. О происшествии сообщают пользователи социальных сетей.
- Кто-то распылил в здании баллончик какой-то. Очень резкий запах. Все кашляют и задыхаются, - рассказывают свидетели происшествия в сети.
Люди выбегали из торгового центра и закрывали лицо. В самом торговом центре происшествие пока никак не комментируют. Но для посетителей выходной день был явно испорчен.