2018-10-21T15:20:46+03:00
Происшествия

Посетители магазина задыхались и кашляли: В «Меге» кто-то распылили баллончик

В торговом центре произошло ЧП
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неспокойным выдался день для посетителей омской "Меги". Любителям воскресного шоппинга пришлось срочно покидать помещение торгового центра. А все из-за того, что неизвестные хулиганы распылили в "Меге" газовый баллончик. О происшествии сообщают пользователи социальных сетей.

- Кто-то распылил в здании баллончик какой-то. Очень резкий запах. Все кашляют и задыхаются, - рассказывают свидетели происшествия в сети.

Люди выбегали из торгового центра и закрывали лицо. В самом торговом центре происшествие пока никак не комментируют. Но для посетителей выходной день был явно испорчен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омских Нефтяниках появилась новая остановка
В Омске из-за оставленного пакета эвакуировали троллейбус
Омич пошел на грабеж алкомаркета с топором
В Омске 14-летняя школьница погибла, выпав из окна
Большереченский зоопарк выложил видео с новорожденной самочкой гуанако
В омской мэрии назвали причину «дыр» в Юбилейном мосту
В Омске задержали пьяного маршрутчика, который вез 25 пассажиров
На трассе под Омском столкнулись три грузовика
На выходные в центре города перекроют дорогу
Бурков планирует сократить 18 чиновников облправительства
Омич дважды напал на микрофинасовые организации
Температура в детском омском хосписе опустилась до +6 градусов
Омич не хотел выписываться из больницы и угрожал врачу ножом
На выходные в Омске обещают похолодание и снег
На достройку домов дольщиков в Омской области нужно 5,6 миллиарда
В омской колонии после бунта сделали ремонт
Tele2 сфокусируется на продажах 4G-устройств
На «ОСТРОВ» с ТНТ4
Для омичей создали сервис для жалоб и обращений к властям
В ДТП маршрутки с погрузчиком под Омском пострадали четверо