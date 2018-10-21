2018-10-21T10:20:58+03:00
Происшествия

В Омске из-за оставленного пакета эвакуировали троллейбус

На место пришлось выезжать пожарным и медикам
Станислав МУХИН
Поделиться:
Место пришлось оцепить.Место пришлось оцепить.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Неприятностями закончилась для пассажиров троллейбуса №15 ("Улица Гашека - поселок Чкаловский") обычная поездка. В итоге все закончилось общей эвакуацией. Омичи сообщили о подозрительном пакете в салоне. Пришлось вызывать полицию. На место приезжали скорая, пожарные и сами силовики.

Доехать до нужной остановки пассажирам не удалось. Всех эвакуировали из троллейбуса, а место вокруг него оцепили.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Омской области, помощь кинологов не понадобилось: полицейский на месте установил, что в пакете нет ничего опасного. Вещи оставил кто-то из пассажиров общественного транспорта. Тревога оказалась ложной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омских Нефтяниках появилась новая остановка
Омич пошел на грабеж алкомаркета с топором
В Омске 14-летняя школьница погибла, выпав из окна
Большереченский зоопарк выложил видео с новорожденной самочкой гуанако
В омской мэрии назвали причину «дыр» в Юбилейном мосту
В Омске задержали пьяного маршрутчика, который вез 25 пассажиров
На трассе под Омском столкнулись три грузовика
На выходные в центре города перекроют дорогу
Бурков планирует сократить 18 чиновников облправительства
Омич дважды напал на микрофинасовые организации
Температура в детском омском хосписе опустилась до +6 градусов
Омич не хотел выписываться из больницы и угрожал врачу ножом
На выходные в Омске обещают похолодание и снег
На достройку домов дольщиков в Омской области нужно 5,6 миллиарда
В омской колонии после бунта сделали ремонт
Tele2 сфокусируется на продажах 4G-устройств
На «ОСТРОВ» с ТНТ4
Для омичей создали сервис для жалоб и обращений к властям
В ДТП маршрутки с погрузчиком под Омском пострадали четверо