В Омске из-за оставленного пакета эвакуировали троллейбус

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-21T10:20:58+03:00

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Неприятностями закончилась для пассажиров троллейбуса №15 ("Улица Гашека - поселок Чкаловский") обычная поездка. В итоге все закончилось общей эвакуацией. Омичи сообщили о подозрительном пакете в салоне. Пришлось вызывать полицию. На место приезжали скорая, пожарные и сами силовики.

Доехать до нужной остановки пассажирам не удалось. Всех эвакуировали из троллейбуса, а место вокруг него оцепили.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Омской области, помощь кинологов не понадобилось: полицейский на месте установил, что в пакете нет ничего опасного. Вещи оставил кто-то из пассажиров общественного транспорта. Тревога оказалась ложной.