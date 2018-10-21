Омич пошел на грабеж алкомаркета с топором

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-21T10:08:14+03:00

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Житель Омска ворвался в здание алкомаркета на улице Масленникова с топором. От продавца он потребовал передать всю выручку из кассы. Но неожиданно получил отказ. Тогда растерянный налетчик схватил бутылку элитного виски за 5 тысяч и сбежал.

Правда, скрыться далеко не удалось. По камерам полицейские быстро выяснили его личность. Им оказался омич, который уже был под следствием за грабеж свадебного салона на Красном Пути. Грабителю 29 лет. Его задержали в тот же день.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции, налетчику грозит нового уголовное дело за разбой.