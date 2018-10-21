В Омске 14-летняя школьница погибла, выпав из окна

СЕГОДНЯ 06:26 2018-10-21T06:26:45+03:00

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Тргедия разыгралась в выходные на Левом Берегу. Из одного из домов по улице Волгоградская выпала девочка. Ей было 14 лет. Предположительно, упала она с высоты 5 этажа, хотя, как уточнили "Комсомолке" в следственном комитете по Омской области, семья школьницы жила на первом этаже.

Шансов выжить у подростка не было. Она погибла на месте. В социальных сетях появилось фото с места трагедии. Сейчас следователи выясняют, что это было: несчастный случай или самоубийство. Силовики опрашивают близких и соседей погибших.