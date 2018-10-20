2018-10-20T11:59:48+03:00
Дом. Семья

Большереченский зоопарк выложил видео с новорожденной самочкой гуанако

Малышка пока везде следует за своей мамой [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Большереченский зоопарк.Фото: Большереченский зоопарк.
Изменить размер текста:

Напомним, несколько недель назад в Большереченском зоопарке произошло очередное радостное событие. Там впервые за всю историю зоопарка появилась на свет самочка гуанако. Ее папу Мишеля отсадили в соседний вольер, а мама Маруся бдительно охраняет малышку.

Несмотря на то, что новоиспеченная мать прячет дочь от посторонних, сотрудникам все-таки удалось снять крошку на видео. По записи видно, что она уже совершенно окрепла и прытко бегает следом за мамой. Несмотря на природное любопытство, она старается ни на шаг не отставать от родительницы.

Та же пристально и обеспокоенно посматривает на подходящих слишком близко людей и даже пытается закрыть малышку своим телом. Кстати, имени у маленькой гуанако пока нет. Его выберут из вариантов, предложенных посетителями. О начале конкурса объявят немного позже.

Маленькая гуанако из Большереченского зоопарка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омской мэрии назвали причину «дыр» в Юбилейном мосту
В Омске задержали пьяного маршрутчика, который вез 25 пассажиров
На трассе под Омском столкнулись три грузовика
На выходные в центре города перекроют дорогу
Бурков планирует сократить 18 чиновников облправительства
Омич дважды напал на микрофинасовые организации
Температура в детском омском хосписе опустилась до +6 градусов
Омич не хотел выписываться из больницы и угрожал врачу ножом
На выходные в Омске обещают похолодание и снег
На достройку домов дольщиков в Омской области нужно 5,6 миллиарда
В омской колонии после бунта сделали ремонт
Tele2 сфокусируется на продажах 4G-устройств
На «ОСТРОВ» с ТНТ4
Для омичей создали сервис для жалоб и обращений к властям
В ДТП маршрутки с погрузчиком под Омском пострадали четверо