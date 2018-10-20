Большереченский зоопарк выложил видео с новорожденной самочкой гуанако

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-20T11:59:48+03:00

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Напомним, несколько недель назад в Большереченском зоопарке произошло очередное радостное событие. Там впервые за всю историю зоопарка появилась на свет самочка гуанако. Ее папу Мишеля отсадили в соседний вольер, а мама Маруся бдительно охраняет малышку.

Несмотря на то, что новоиспеченная мать прячет дочь от посторонних, сотрудникам все-таки удалось снять крошку на видео. По записи видно, что она уже совершенно окрепла и прытко бегает следом за мамой. Несмотря на природное любопытство, она старается ни на шаг не отставать от родительницы.

Та же пристально и обеспокоенно посматривает на подходящих слишком близко людей и даже пытается закрыть малышку своим телом. Кстати, имени у маленькой гуанако пока нет. Его выберут из вариантов, предложенных посетителями. О начале конкурса объявят немного позже.