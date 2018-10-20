2018-10-20T11:35:21+03:00
Общество

В Омске задержали пьяного маршрутчика, который вез 25 пассажиров

Автобус ехал по маршруту № 500
Анна МИКУЛА
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В Омске задержали пьяного маршрутчика, который вез 25 пассажиров.В Омске задержали пьяного маршрутчика, который вез 25 пассажиров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вопиющий случай произошел накануне днем. В районе улицы 5-ой Северной полицейские остановли маршрутку № 500, которая ходит от торгового комплекса «Лента» до ДСК-2. У 46-летнего водителя, который в тот момент перевозил 25 пассажиров, были явные признаки опьянения.

От медосвидетельствования он отказался. В отношении маршрутчика завели административное дело, микроавтобус отпраили на спецстоянку.

- По данному факту проводится административное расследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение в отношении должностных и юридических лиц, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. - Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а равно отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30000 рублей. Повторное совершение указанных нарушений влечет за собой уголовную ответственность.

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