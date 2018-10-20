2018-10-20T11:08:27+03:00
Происшествия

На трассе под Омском столкнулись три грузовика

Водитель одного из них выехал на встречку
Анна МИКУЛА
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Фото: гибдд.рф/r/55Фото: гибдд.рф/r/55
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Инцидент произошел на дороге в Омском районе. О крупной аварии в полицию сообщили очевидцы. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

- Сотрудниками полиции установлено, что водитель грузового автомобиля «Хово», мужчина 1998 года рождения, следуя по дороге Челябинск - Новосибирск со стороны Новосибирска, в районе 835 км не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовыми автомобилями «Вольво» и МАЗ, после чего допустил съезд автомобиля в левый по ходу движения кювет, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

В результате аварии мужчина, находившийся за рулем грузовика «Хово», обратился за медицинской помощью. Также известно, что все водители были трезвыми.

Фото: гибдд.рф/r/55

Фото: гибдд.рф/r/55

Фото: гибдд.рф/r/55

Фото: гибдд.рф/r/55

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