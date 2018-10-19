На выходные в центре города перекроют дорогу

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-19T14:57:24+03:00

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Из-за ремонта теплотрассы в районе перекрестка улицы Краснофлотской и Больничного переулка в Омске с 08:00 20 октября до 20:00 21 октября ограничат движение, сообщают в городской администрации.

На указанном участке будут работать сотрудники «Омских распределительных тепловых сетей». На это время там установят маршрут проезда для «скорой помощи», МЧС и милиции. Простые водители смогут объехать участок ремонта по Больничному переулку, улице Гагарина и близлежащей территории.

Автовладельцам рекомендуют ориентироваться на специальные дорожные знаки и информационные щиты для объезда участка, которые там установят.