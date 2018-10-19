Бурков планирует сократить 18 чиновников облправительства

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-19T14:19:07+03:00

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Губернатор области планирует сократить 18 чиновников к началу 2019 года. 10 человек уйдут из пяти министерств и 8 человек - из двух главных управлений, сообщает «Новый Омск» ссылаясь на проект указа.

В документе говорится, что по два чиновника будут уволены в министерстве здравоохранения, строительства, сельского хозяйства, труда и экономики. В Главном государственно-правовом управлении уйдут шесть человек, в Главном управлении госслужбы занятости - двое.

Указ вступит в силу через 65 дней после дня его публикации, однако пока он еще не опубликован. Напомним, что главе региона после выигранных выборов выделили срок в три месяца для формирования нового правительства.