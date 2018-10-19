Температура в детском омском хосписе опустилась до +6 градусов

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-19T13:55:32+03:00

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В этом году в Омске открылся единственный за Уралом хоспис для детей. Но сейчас «Дому радужного детства» нужна помощь. За окнами уже значительно похолодало, темпертура в внурти ненамного выше. Даже с учетом постоянно топящегося камина 730 квадратных метров помещения прогреть практически невозможно. Хоспису срочно необходима котельная.

- Кроме президентского гранта на водолечебницу, другой помощи от государства мы не дождались, - рассказали в «Доме радужного детства». - Как быть? Это место необходимо тяжелобольным детям и их семьям. Сейчас там есть все: водолечебница, дорогостоящее оборудование и врачи. Но запустить работу мы пока не можем. По нормам лицензирования необходима автономная котельная, чтобы при любом условии дети могли получать бесперебойное тепло и горячую воду.

На строительство котельной необходимо около 11,1 млн рублей. Пока собрано меньше половины этой суммы. Узнать, как помочь, можно здесь.