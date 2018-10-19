Омич дважды напал на микрофинасовые организации

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-19T14:17:00+03:00

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Первый свой налет омич совершил в летом. Воодушевившись успехом, он отправился на дело во второй раз - накануне. Но на этот раз его смогли поймать.

В июле этого года омич зашел в павильон микрофинансовой организации, и, угрожая ножом, потребовал деньги. После того, как сотрудница отдала ему 50 тысяч, он скрылся. Полицейским тогда не удалось выйти на след преступника. По всей видимости, к октябрю у него закончились деньги и он решил повторить грабеж по отработанной схеме, сообщают в региональной полиции.

Однако стражам порядка удалось найти сначала машину преступника, а затем выйти и на его след. Сейчас вор задержан и за разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.