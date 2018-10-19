На выходные в Омске обещают похолодание и снег

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-19T13:24:14+03:00

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Как и положено, для этого времени года на Сибирь постепенно надвигается зима. Первые предвестники самого долгого в наших краях сезона уже были замечены на днях. Небольшой снег шел уже несколько раз. Ненастными окажутся и ближайшие выходные.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Все это будет сопровождаться порывами ветра.

В ночь на субботу, 20 октября, по области похолодает до минус 6 градусов, днем воздух прогреется до +8. Из-за перепадов температуры и осадков возможны гололедица и снежный накат.

В воскресенье, 21 октября, в регионе снова будут идти дождь и мокрый снег. Ночью ожидается от 0 до +5. Днем обещают +4...+9 градусов.

В понедельник, 22 октября, похолодает до минус 3 градусов. Также будет идти снег.