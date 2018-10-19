Омич не хотел выписываться из больницы и угрожал врачу ножом

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-19T13:19:51+03:00

Омич не хотел выписываться из больницы и стал угрожать врачу ножом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В противотуберкулезном диспансере на улице Химиков между врачом и пациентом возник серьезный конфликт, который мог закончиться трагедией. 32-летний больной неоднократно нарушал внутренний распорядок больницы: он употреблял алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Медики приняли решение выписать пьяного пациента. Однако он не хотел покидать диспансер поздним вечером и стал угрожать врачу. Он схватил нож и другие кухонные приборы, грозился убить врача, если он его выпишет.

Охранники нажали тревожную кнопку, и на место происшествия выехали росгвардейцы. Они обнаружили пьяного сибиряка в палате, он отказывался ее покидать. Сейчас буянившего омича передали полицейским. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Выписаться из больницы буяну все же пришлось.