На достройку домов дольщиков в Омской области нужно 5,6 миллиардов

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-19T12:43:27+03:00

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Сегодня в пресс-центре МКР-Медиа» прошла пресс-конференция, на которой обсуждались проблемы недостроенных домов дольщиков. Заместитель председателя правительства Омской области Сергей Фролов рассказал, что на текущий момент в Омской области насчитывается 30 замороженных объектов.

В этом году удалось решить проблемы дольщиков лишь для домов на ул. Куйбышева, Дачная и Космический проспект. Чиновник признался: власти ожидали денег из федерального бюджета для помощи дольщикам. Однако на текущий момент можно рассчитывать только на возможности регионального бюджета. Однако в бюджете региона дополнительных средств нет. Для решения проблем омских дольщиков нужно где-то найти 5,6 миллиардов рублей. Именно во столько обойдется достройка 30 брошенных домов.

К ним могут добавиться еще несколько, строительство которых ведется с задержками.