В омской колонии после бунта сделали ремонт

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-19T11:21:31+03:00

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Консультант аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека И.В. Патрахин совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Омской области внепланово посетили омскую колонию ИК-6, где в начале октября заключенные устроили бунт.

Фото: Уполномоченный Омской области по правам человека

Общественники осмотрели помещения на территории колонии – столовую, комнаты отрядов, карантин. По заявлением общественниках, ничего уже не напоминает о массовой драке. В помещениях вставили разбитые окна и отремонтировали двери, сломанные в ходе бунта, рассказывают в пресс-службе уполномоченного Омской области по правам человека.

Также они проверили условия содержания заключенных и организацию питания. Во время их визита жалоб от заключенных на условия содержания не поступало.

Фото: Уполномоченный Омской области по правам человека

Добавим, что ранее уполномоченный по правам человека по Омской области Ирина Касьянова уже посещала колонию после бунта. Тогда она заявила, что никто из заключенных на пытки ей не жаловался.