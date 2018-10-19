Для омичей создали сервис для жалоб и обращений к властям

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-19T10:21:08+03:00

Жители города смогут рассказать о своих проблемах на специальном сайте

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Необычный сервис «Электронный регион» разработала одна из омских компаний. Сайт помогает наладить прямой диалог между властью и жителями города. На портале можно написать любую жалобу по основным проблемам города: дороги, ЖКХ, благоустройство территорий и даже здравоохранение и образование. Сервис классифицирует жалобы и обращения и размещает их на специальной интерактивной карте города. Так можно увидеть наиболее проблемные объекты Омска.

С помощью "Электронного региона" также можно создавать коллективные жалобы и обращения, проводить опросы и голосования.

Как сообщает пресс-служба губернатора, не исключено, что сервис на вооружение возьмут в областном правительстве.