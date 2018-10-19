В ДТП маршрутки с погрузчиком под Омском пострадали четверо

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-19T09:43:37+03:00

В Омской области столкнулись пассажирская маршрутка и погрузчик Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Рейсовый микроавтобус, который следовал по маршруту Омск-Таврическое, попал в серьезное ДТП на трассе. Авария произошла на дороге «Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка» в районе 53 километра. Об этом сообщили в областной госавтоинспекции.

Водитель маршрутного такси столкнулся с погрузчиком, который ехал с ним в попутном направлении. В результате аварии четыре пассажирки маршрутки получили травмы и обратились за помощью к врачам. Серьезных травм пассажирки не получили, их медики отпустили домой. Всего в салоне находилось 19 человек.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.