2018-10-19T09:15:56+03:00
Общество

В Омске осудили банду черных риэлторов за аферы с недвижимостью

Они обманули людей на 13 миллионов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске осудили банду риелторов за аферы с недвижимостьюВ Омске осудили банду риелторов за аферы с недвижимостьюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Банда из 5 риэлторов обманывала социально-незащищенные слои населения. Так они получили свыше 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мошенники использовали несколько схем обмана. Они искали безработных, больных, одиноких или пьющих людей, у которых был дом или квартира. Далее они входили к ним в доверие и предлагали помощь в оплате долгов за коммунальные услуги, продаже или обмене недвижимости.После этого они подделывали документы и продавали жилье, но покупатели не могли оформить его в собственность.

По второй схеме они заключали договор найма квартиры или дома, и с помощью поддельных документов также продавали квартиры.

По своим схемам они обманули людей на сумму свыше 13 миллионов рублей. Сейчас их осудили на сроки от трех до восьми лет, а пострадавшим возместили материальный ущерб.

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