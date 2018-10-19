СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-19T08:45:56+03:00

В Омске сбили двух школьников на пешеходном переходе Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Их с травмами отправили в больницу

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Школьники, которым по 16 лет, переходили дорогу на проспекте Менделеева по нерегулируемому пешеходному переходу. Неожиданно на них наехал автомобиль «Киа Сид», за рулем которого находился 51-летний водитель. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, шофер двигался по проспекту Менделеева со стороны ул. Химиков в направлении улицы Заозерная.

Подростков приехавшие медики решили госпитализировать. Они получили серьезные травмы от удара. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства и причины аварии.