В Омске сбили двух школьников на пешеходном переходе
Их с травмами отправили в больницу
В Омске сбили двух школьников на пешеходном переходеФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Школьники, которым по 16 лет, переходили дорогу на проспекте Менделеева по нерегулируемому пешеходному переходу. Неожиданно на них наехал автомобиль «Киа Сид», за рулем которого находился 51-летний водитель. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, шофер двигался по проспекту Менделеева со стороны ул. Химиков в направлении улицы Заозерная.
Подростков приехавшие медики решили госпитализировать. Они получили серьезные травмы от удара. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства и причины аварии.