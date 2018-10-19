Соседи омича за неправильную парковку спустили колеса на его авто
Автохама наказали
Соседи наказали омича за неправильную парковкуФото: vk.com
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Мастера неправильной парковки с утра ждал неприятный сюрприз. За парковку, мешающую выезду другим машинам, его жестоко наказали. Соседи спустили ему два колеса. В социальных сетях появилось фото брошенного автохамом авто.
Владелец, по всей видимости, не нашел сводного места у дома по адресу Комарова, 21 и решил оставить иномарку как получилось.
Утором у машины кто-то спустил колеса и повредил бампер. Впрочем, возможно, что бампер нерадивый автовладелец повредил и сам.
В комментариях злопамятные омичи пишут, что за такую парковку они спустили бы все четыре колеса.