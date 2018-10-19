Стал известен производитель омских яиц, которыми отравились дети в Ханты-Мансийске
Как ранее сообщала «Комсомолка», в Ханты-Мансийске одном из детских садов города 23 ребенка заразились сальмонеллезом. После анализа специалисты выяснили, что бактерии попали в организм детей из-за яиц, которые поставляли из Омска.
По сообщению омского Роспотребнадзора, сейчас проходит проверка компании «Оша», которая поставляла зараженные яйца в детский сад. Как выяснилось, из этой партии яйца были поставлены только в Ханты-Мансийск. В другие регионы, как и в социальные учреждения Омской области, товар не поступал.
Сейчас в компании проводится проверка и дезинфекция помещений, берутся различные пробы и смывы, чтобы выяснить, как могло произойти заражение. Новых случаев заражения пока не выявили.