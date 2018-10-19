2018-10-19T06:52:01+03:00
Общество

Участницу омской банды националистов, скрывавшуюся от следствия, задержали

Регина Микуличева заявила, что уехала из города из-за угроз
Анна МИКУЛА
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Обвиняемую отправили в СИЗО.Обвиняемую отправили в СИЗО.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Накануне в Омском областном суде решался вопрос о мере пресечения для одной из участниц омской банды националистов. Регина Микуличева сбежала от следствия и была объявлена в розыск. Несколькими днями ранее ее задержали в Воронеже.

На суде она частично признала свою вину и объяснила, что скрывалась из-за угроз неких людей из "черного автомобиля, которые представились сотрудниками полиции". Пока Микуличеву отправили в СИЗО на три месяца.

Напомним, по версии следствия 23-летний боец ММА Никита Федоненко создал в соцсетях липовую страницу, с которой от лица девушки предлагал интимные услуги людям неславянской внешности. Позже в дело вступала Регина Микулина, которой на тот момент было 17 лет. Девушка по телефону договаривалась о встрече. На место приезжал Федоненко и расправлялся со своими жертвами.

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Целый год в городе орудовала настоящая банда нацистов, вооруженная винтовкой, битой, кастетами и баллончиком с газом. Лиц неславянской внешности они жестоко избивали. Погорели отморозки на том, что проговорились об убийстве в телефонном разговоре. (Подробнее...)

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