Участницу омской банды националистов, скрывавшуюся от следствия, задержали

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-19T06:52:01+03:00

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Накануне в Омском областном суде решался вопрос о мере пресечения для одной из участниц омской банды националистов. Регина Микуличева сбежала от следствия и была объявлена в розыск. Несколькими днями ранее ее задержали в Воронеже.

На суде она частично признала свою вину и объяснила, что скрывалась из-за угроз неких людей из "черного автомобиля, которые представились сотрудниками полиции". Пока Микуличеву отправили в СИЗО на три месяца.

Напомним, по версии следствия 23-летний боец ММА Никита Федоненко создал в соцсетях липовую страницу, с которой от лица девушки предлагал интимные услуги людям неславянской внешности. Позже в дело вступала Регина Микулина, которой на тот момент было 17 лет. Девушка по телефону договаривалась о встрече. На место приезжал Федоненко и расправлялся со своими жертвами.

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