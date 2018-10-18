В Омске китайца, похитившего парня, отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-18T14:26:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Кировском районном суде выбрали меру пресечения 33-летнему китайцу. Он похитил 19-летнего парня, своего соотечественника, и требовал от его матери 10 миллионов рублей. Как ранее писала «Комсомолка», полицейские нашли преступника по горячим следам.

Силовики задержали его при передаче денег матерью парня в автомобиле на проспекте Комарова. Как сообщает "Омск-Информ , прокурор поддержал ходатайство о заключении похитителя под стражу. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, пока идет следствие.