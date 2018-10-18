В Омске у семейной пары украли прицеп с картошкой
Прицеп с девятью мешками картошки был припаркован у дома на улице 3-й Ленинградской. Утром пара обнаружила, что их прицеп пропал, и они обратились в полицию. Ущерб они оценили в 37 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.
Во время опроса соседей полицейские выяснили: около двух ночи у прицепа останавливалась машина. Из нее вышли люди и угнали его. Свидетели кражи запомнили номера машины. Это и помогло выйти на воришек. Ими оказались24-летний и 17-летний подросток.
Молодые люди признались: катались по городу, увидели прицеп, и решили его угнать. Им показалось, что их никто не видит. Картошку они продали за 2 тысячи рублей, прицеп тоже планировали реализовать.
Сейчас на преступников завели уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.