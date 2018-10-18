2018-10-18T13:33:36+03:00
Общество

В Омске у семейной пары украли прицеп с картошкой

Грабителям грозит до 5 лет лишения свободы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске у семейной пары украли прицеп с картошкойВ Омске у семейной пары украли прицеп с картошкойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Прицеп с девятью мешками картошки был припаркован у дома на улице 3-й Ленинградской. Утром пара обнаружила, что их прицеп пропал, и они обратились в полицию. Ущерб они оценили в 37 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Во время опроса соседей полицейские выяснили: около двух ночи у прицепа останавливалась машина. Из нее вышли люди и угнали его. Свидетели кражи запомнили номера машины. Это и помогло выйти на воришек. Ими оказались24-летний и 17-летний подросток.

Молодые люди признались: катались по городу, увидели прицеп, и решили его угнать. Им показалось, что их никто не видит. Картошку они продали за 2 тысячи рублей, прицеп тоже планировали реализовать.

Сейчас на преступников завели уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.

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