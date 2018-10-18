В Омской области только 58% дорог асфальтированы

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-18T12:59:38+03:00

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В Омскстате привели интересную статистику. Сейчас дороги с твердым покрытием составляют только 58% от общей протяженности магистралей в регионе.

До большинства сел и деревень области можно доехать только по грунтовке. Наиболее благоустроенными являются дороги федерального значения. Только они и полностью соответствуют нормативным требованиям.

Как сообщают в ведомстве, одним из основных показателей развития дорожной сети является плотность автомобильных дорог. По этому показателю Омская область занимает четвертое место в Сибирском регионе.