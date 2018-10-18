2018-10-18T12:02:51+03:00
Общество

Омич с наркотиками пытался убежать от росгвардейцев

Его догнали и доставили в полицию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич с наркотиками пытался убежать от полицейскихОмич с наркотиками пытался убежать от полицейскихФото: Предоставлено Росгвардией
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Внимание сотрудников Росгвардии привлек мужчина, который шел шаткой походкой по улице Вавилова. Увидев патрульный автомобиль, омич испугался и бросился бежать. Но скрыться от силовиков сибиряку не удалось.

Как сообщают в пресс-службе Росгвардии, после непродолжительного преследования сотрудники поймали мужчину. При обыске и досмотре у него в кармане обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения.

Позднее сотрудниками Росгвардии были задержаны еще двое омичей, стоявших у частного дома по улице 4-я Островская. Заметив патрульный автомобиль, один из них что-то выбросил на землю. Молодые люди потом признались, что это сверток с наркотиками, и приобрели они его в интернете.

Всех доставили в полицейский участок, а вещество отправили на экспертизу.

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