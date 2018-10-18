Приговор омскому тренеру-наркоману, жестоко убившему мать и бабушку, оставили без изменения
25-летний Алексей Носков устроил настоящую кровавую бойню в квартире своих родителей. Он жестоко расправился со своими мамой и бабушкой, а потом зачем-то убил еще и подвернувшегося под руку кота. Как выяснилось позже, все это омич натворил, находясь под воздействием наркотиков.
Носкова приговорили к 18 годам лишения свободы. На суде он полностью признал вину, но просил о смягчении наказания. В феврале ему вынесли приговор.
Верховный суд, куда он подал апелляцию, оставил решение суда без изменения.
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