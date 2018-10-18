2018-10-18T11:15:04+03:00
Общество

Приговор омскому тренеру-наркоману, жестоко убившему мать и бабушку, оставили без изменения

Ближайшие 18 лет он проведет за решеткой
Анна МИКУЛА
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Фото: СУ СК России по Омской областиФото: СУ СК России по Омской области
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25-летний Алексей Носков устроил настоящую кровавую бойню в квартире своих родителей. Он жестоко расправился со своими мамой и бабушкой, а потом зачем-то убил еще и подвернувшегося под руку кота. Как выяснилось позже, все это омич натворил, находясь под воздействием наркотиков.

Носкова приговорили к 18 годам лишения свободы. На суде он полностью признал вину, но просил о смягчении наказания. В феврале ему вынесли приговор.

Верховный суд, куда он подал апелляцию, оставил решение суда без изменения.

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