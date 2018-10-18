2018-10-18T10:52:11+03:00
Общество

В Омске после ДТП с маршруткой, в котором погиб пассажир, оштрафуют перевозчиков

Прокуратура проверила частников
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Маршрутчики будут осуждены за нарушения, обнаруженные после аварииМаршрутчики будут осуждены за нарушения, обнаруженные после аварииФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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После аварии на Лукашевича, которая произошла в конце лета, прокуратура массово проверила перевозчиков. Тогда в результате ДТП один человек погиб и 10 пассажиров маршрутки пострадали. На водителя завели уголовное дело.

По сообщению ведомства, после проверки у одного из индивидуальных предпринимателей найдены проблемы с лицензией. У частника ее просто не было.

Результаты проверки другого индивидуального предпринимателя показали множество серьезных нарушений.

- Выявлены грубые нарушения лицензионных требований, среди которых несоблюдение режима труда и отдыха водителей, ненадлежащая организация проведения обязательных медицинских осмотров, допуск транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения, - сообщается в результатах проверки.

Сейчас материалы дела направлены в суд, но максимум, что грозит перевозчикам - административные штрафы.

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