В Омске после ДТП с маршруткой, в котором погиб пассажир, оштрафуют перевозчиков
После аварии на Лукашевича, которая произошла в конце лета, прокуратура массово проверила перевозчиков. Тогда в результате ДТП один человек погиб и 10 пассажиров маршрутки пострадали. На водителя завели уголовное дело.
По сообщению ведомства, после проверки у одного из индивидуальных предпринимателей найдены проблемы с лицензией. У частника ее просто не было.
Результаты проверки другого индивидуального предпринимателя показали множество серьезных нарушений.
- Выявлены грубые нарушения лицензионных требований, среди которых несоблюдение режима труда и отдыха водителей, ненадлежащая организация проведения обязательных медицинских осмотров, допуск транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения, - сообщается в результатах проверки.
Сейчас материалы дела направлены в суд, но максимум, что грозит перевозчикам - административные штрафы.