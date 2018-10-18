В Омске пропали два друга-подростка

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-18T10:17:37+03:00

Известно, что они сбежали из детского учреждения

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась представитель 13-летнего Ильи Бочкарева и 14-летнего Глеба Воронина. По словам женщины, воспитанники сбежали из детского учреждения в Полтавке. Ушли они примерно в 23.20 17 октября, и с тех пор их никто не видел.

Приметы несовершеннолетних

Илья Бочкарев: на вид 13-15 лет, рост 160 см, телосложение худощавое. На момент ухода был одет в серо-голубую толстовку с капюшоном, синие джинсы, кроссовки темного цвета, черную ветровку.

- Глеб Воронин: на вид 11-13 лет, рост 150 см, телосложение худощавое. На момент ухода был одет в толстовку бардового цвета с капюшоном, узкие джинсы темно-зеленого цвета, черные кроссовки с синими полосками, пуховик черный длинный пуховик.

Если вы располагаете информацией о местонахождении подростков, сообщите в полицию по телефонам: 8 (38-163) 2-11-67, 79-33-89 или 02.