Эхо трагедии в Керчь, где погибли 20 человек: Чиновница мэрии признала, что в омских школах неидеально с безопасностью

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-18T10:17:42+03:00

Елецкая признала, что мэрия не может обеспечить охрану в школах Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сегодняшнее заседание городского совета депутаты начали с минуты молчания. Они почтили память жертв трагедии в Керчи, где погибли 20 студентов колледжа.

В свете последних трагичных событий в Керчи народные и збранники поинтересовались у директора департамента образования городской администрации Инны Елецкой про обеспечение безопасности в омских школах. И чиновница признала: не все гладко.

- Решение о привлечении частных охранных предприятий и Росгвардии принимают родители. Меня такой вариант не устраивает. Но мы понимаем, что бюджет Омска не может создать идеальные условия, - цитирует «Омск-Информ» Елецкую.

По словам Елецкой сейчас «рамки» стоят во всех образовательных учреждениях, однако за ними следит только вахтер. Чтобы выставить специализированную охрану, которая будет следить за всеми, кто приходит, нужны дополнительные средства. Сейчас решение о привлечении частных охранных предприятий принимают родители за свой счет. В бюджете Омска денег на это нет.