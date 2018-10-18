2018-10-18T09:43:52+03:00
Общество

В Омске построят новый каток за полмиллиарда

Каток построят на базе СибГУФКа
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске построят новый каток за полмиллиардаВ Омске построят новый каток за полмиллиардаФото: пресс-служба правительства Омской области
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Омск попал в число трех регионов, где будут реализованы проекты строительства крытого катка для профессиональных спортсменов. Арену построят на базе СибГУФКа, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Вуз готовит специалистов по хоккею, шорт-треку, конькобежному спорту, фигурному катанию. Наличие своей тренировочной ледовой базы позволит усилить подготовку студентов, что, безусловно, положительно скажется на их спортивных результатах, - сказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Крытая ледовая арена будет рассчитана на 200 зрительских мест. Строительство катка обойдется в 500 миллионов рублей. Проектирование проекта начнут в 2019 году.

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