В полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении омича, расстрелявшего соседского кота

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-18T09:13:57+03:00

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Вечером того же дня, когда «Комсомолка» опубликовала материал о садисте Дмитрии Лмиханове, покалечившем соседского кота, к владелице животного пришел участковый. Он сообщил об отказе в возбуждении уголовного дела. Правда, с неожиданной формулировкой.

- Дмитрий бросил в соседское животное топором, но в этом не было злого умысла, - заявил сотрудник местного отдела полиции Константин Ковердяев. - Кот подошел к клеткам с кроликами и парень просто хотел его отогнать.

Каким образом домашний питомец мог навредить кроликам, находившимся за металлической решеткой, страж порядка ответить затруднился. Также не понятно, как в его версию вписываются пули, извлеченные из тела Снежка.

Напомним, инцидент произошел в поселке Любино. После конфликта с соседями владелица нашла своего кота Снежка еле живым. Как выяснилось, у животного была практически отсечена задняя лапа, а все тело изрешетили пулями из пневматического оружия. Питомца удалось спасти, его хозяйка пытается добиться наказания для покалечившего его человека.