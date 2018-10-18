На границе в Омской области задержали 35 тонн протухшего мяса
Две фуры с говядиной вернули в Казахстан
На границе в Омской области задержали 35 тонн протухшего мясаФото: с сайта управления Россельхознадзора по Омской области.
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Две фуры с говядиной, общий вес которой примерно 35 тонн, развернули на границе с Казахстаном. Фуры ехали из города Алга в российский Бийск. При проверке на границе специалисты Россельхознадзора нашли грубые нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
В процессе перевозки мяса был нарушен температурный режим. Оно перевозилось при температуре минус 1 градус. Мясо транспортировалось навалом, однако при такой температуре можно перевозить мясо только в подвешенном состоянии, в противном случае это может привести к его порче.
Весь груз не пустили через границу и вернули на территорию Казахстана.