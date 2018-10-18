В Омске жители трех районов останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-18T08:54:51+03:00

Воду отключат в связи с ремонтными работами на трубопроводе Фото: Андрей КУТУЗОВ

Воду отключат в связи с ремонтными работами на трубопроводе

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18 октября жителям нескольких домов в Чкаловске, Ленинском и Советском округах придется потерпеть без холодной воды. Отключение связано с плановым ремонтом трубопровода, сообщают в Омскводоканале.

Отключение воды в Чкаловске запланировано до 20:00 часов в жилых домах по адресам: проспект Космический, 97Г, 97В, 97Д к.1, 97Д к.2, 111, 109. Машина с питьевой вода будет установлена по адресу: проспект Космический, 97В с 10.00 часов до окончания работ.

Также воду отключили в Ленинском округе по адресам: ул. Стальского, 8, 8/1, 10, 12, 12/1. ее не будет с 09:00 до 16.00. Машина с питьевой водой дежурит по адресу: ул. Стальского, 10.

В советском округе воды в домах не будет с 10.00 до 20.00 по адресам: ул. Заозерная 5а, 3б, 3в, пр. Бородина 37а, 39, 43, а также в детском саду №216 по адресу: пр. Бородина 39а.